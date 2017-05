De Prinskensmolen in Meerhout is aangetast door houtworm. Maandag startte de aannemer met de voorbereidende werken om de hele molen van zijn sokkel te halen. Later deze week worden alle voorbereidingen getroffen voor de begassing van de molen om de houtworm te bestrijden. De begassing vindt plaats vanaf 22 mei. Het einde van de werken is voorzien op 26 mei. De molen blijft ter plaatse tot de restauratie kan beginnen. Het is dan wachten op de nodige subsidies vanuit de overheid. Dit kan verschillende jaren duren. Woensdag is het lichten van de molen een unieke gebeurtenis voor Meerhout. Een enorme kraan licht de kast van de molen van zijn voet en de molen wordt op het grasveld ernaast gezet. De voet van de molen wordt die dag ook ontmanteld. De site van de Prinskensmolen is enkel bereikbaar via de Vaalstraat en de Watertorenstraat. De Prinskensmolenweg is woensdag gesloten voor het verkeer. Er geldt ook een parkeerverbod.