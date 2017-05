De moeder van een man van 33 uit Olen moest een weekeind lang slagen incasseren en werd ze bedreigd en geschopt. De openbare aanklager vroeg een jaar gevangenisstraf voor de man, die al langer een gespannen relatie heeft met zijn moeder, met wie hij onder één dak woont. Toen hij op vrijdag 10 maart thuis kwam van zijn werk, was hij over zijn toeren. Hij ging zijn moeder te lijf en verkocht haar rake slagen. Ook op zaterdag en zondag werd de vrouw belaagd, geslagen en bedreigd. Al bij de eerste schermutseling had hij haar gsm stukgegooid. Toen de man zich op maandag op zijn kamer terugtrok met de muziek keihard op, zag de moeder haar kans om te vluchten uit de woning. De man weet dat hij zwaar over de schreef was gegaan. Zijn advocaat vroeg een celstraf met uitstel omdat hij door zijn vader misbruikt werd en de man vond dat zijn moeder alles in de doofpot wilde steken.