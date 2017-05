Er komt schot in de zaak rond de onteigeiningsprocedure voor vrijliggende fietspaden langs N 134 van Lichtaart naar Poederlee. Op 2 onteigeningen na, is alles rond, zegt burgemeester van Kasterlee Ward Kennes. Eind september zouden alle gronden dan verworven moeten zijn, en kan wat later de aanleg beginnen. Kennes klaagde eerder de aanslepende vertraging aan, volgens hem een gevolg van onderbemanning van de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid. Maar daar zijn 3 extra mensen aangeworven.