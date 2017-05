De werken aan de brugvoegen gedurende vier weekends op de E313 in Laakdal zijn een week uitgesteld. In de nacht van donderdag op vrijdag en komend weekend zou men starten met het vernieuwen van de brugvozegen op de snelwegbrug, in de richting van Hasselt, over de Nieuwe Baan in Laakdal. Maar voor donderdagavond wordt er regen voorspeld, waardoor de voorbereidende werken niet kunnen plaatsvinden en ze een week opschuiven. Het startweekend van de werken aan de brugvoegen is nu voorzien tijdens de nacht van woensdag 17 of donderdag 18 mei en tijdens het weekend van 20 mei. Ter hoogte van de werfzone moet het verkeer over één rijstrook passeren en is de maximumsnelheid 70 km/u. De werken gaan alleen door bij droog weer.