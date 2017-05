Door de hevige regenval van donderdagavond stonden de straten Noord en Zuid de Vliet in Klein Vorst in Laakdal volledig onder water. Het is niet de eerste keer dat de buurt te maken krijgt met wateroverlast. De eerder genomen maatregelen zijn blijkbaar niet voldoende. De buurtbewoners uitten dan ook hun ongenoegen en stellen vast dat de nieuw aangelegde bypass en het in gebruik nemen van de Vliet niets geholpen hebben. Door de wolkbreuk hadden ook de omliggende straten zoals de Populierenstraat, de Meerlaarstraat, de Sparrenstraat, de Hofstadstraat en de Meidoornstraat te kampen met wateroverlast.