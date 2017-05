Het gemeentebestuur van Kasterlee koopt dit jaar drie elektrische voertuigen aan. “Dit gebeurt via een raamcontract van Eandis. Dat laat meerdere garages in aanmerking komen zodat gemeenten zo lokaal mogelijk kunnen aankopen”, vertelt schepen van openbare werken Guy Van de Perre. Een eerste voertuig werd deze week geleverd.

Het voertuig dat woensdag in gebruik werd genomen, is een Nissan E-NV200 bestelwagen en werd geleverd door garage Dams uit Geel. Het voertuig is bestemd voor de technische dienst. De actieradius van het voertuig voldoet ruimschoots voor alle verplaatsingen in en rond de gemeente. De technische dienst testte vorig jaar of het gebruik van een elektrisch voertuig haalbaar is voor hun werking. “Om het belang en de hedendaagse mogelijkheden van duurzame mobiliteit als gemeente te benadrukken, worden op de voertuigen nog campagnestickers aangebracht”, aldus Van de Perre.



Via hetzelfde raamcontract van Eandis zijn ook nog twee elektrische fietsen besteld die door het gemeentepersoneel gebruikt kunnen worden voor dienstverplaatsingen.



Op dit moment wordt het plein en de parking aan Binnenpad (achter het gemeentehuis) heraangelegd in het kader van de eerste fase van Masterplan De Met. “Hier voorzien we een laadpaal waar twee elektrische auto’s tegelijkertijd hun batterij kunnen opladen en vier fietslaadpalen voor acht elektrische fietsen. Iedereen zal hier gebruik van kunnen maken. Voor fietsers zal dit gratis zijn, voor auto’s wordt dit betalend."



“Daarmee zet Kasterlee opnieuw een concrete stap in de realisatie van de klimaatdoelstellingen van het Burgemeestersconvenant” zegt burgemeester Ward Kennes. In die convenant engageerde Kasterlee zich om 20% minder CO2-uit te stoten tegen 2020.



Het elektrisch voertuig wordt bovendien met de groene stroom van de zonnepanelen van het BRT-gebouw aan de Noord-Zuidlaan opgeladen. De zonnepanelen zijn sinds vorige week in gebruik en produceren volop groene stroom.