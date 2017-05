Maandag omstreeks 14u reed een wagen in op een groep van 12 fietsers die de Turnhoutsebaan aan het oversteken waren in Kasterlee ter hoogte van Kleinrees. De chauffeur van de wagen probeerde nog om de groep te ontwijken en ging door de middenberm. Hij reed toen nog een deel van de groep aan. Er vielen twee doden en drie zwaargewonden. Het ging om een groep jonggepensioneerde vrouwen uit Retie. De bestuurder van de wagen was volgens de eerste vaststellingen niet dronken of onder invloed. De passagier van de wagen liep lichte verwondingen op. De Turnhoutsebaan was een tijdlang in beide richtingen versperd.

Waarnemend burgemeester Mies Meeus vertelt dat het gemeentebestuur van Kasterlee zich al langer bewust is van de gevaarlijke oversteekplaats voor fietsers. Het gemeentebestuur van Kasterlee diende daarom in mei van vorig jaar al een dossier bij de Provinciale commissie van Verkeer in, voor het plaatsen van verkeerslichten. Zodat fietsers met een drukknop conflictvrij kunnen oversteken.

Samen met de stad Turnhout en het Agentschap Wegen en Verkeer bekijkt Kasterlee ook nog de mogelijkheid om het aantal doorsteken op de N19 te verminderen, zodat de veiligheid voor alle weggebruikers verhoogt.