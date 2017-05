Een derde slachtoffer overleed woensdag aan de verwondingen na het tragisch ongeval met fietsers van afgelopen maandag op de N19 in Kasterlee. Toen reed een auto vol in op een groep van twaalf vrouwen met de fiets die toen de drukke weg van 4 rijbanen overstaken. Het ongeval gebeurde op het gevaarlijke kruispunt van Kleinrees en de Turnhoutsebaan in Kasterlee.