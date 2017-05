Enkele medewerkers van Uncle Ben's deelden woensdag 500 verjaardagspakketten uit aan de Olenaars omdat het bedrijf deze week zijn veertigste verjaardag viert. De verjaardagspakketten kregen de look van de jaren 70 toen de fabriek in Olen werd opgericht. Bij Mars food viel toen de beslissing om de rijstfabriek van Uncle Ben's te vestigen in Olen. Deze fabriek is één van de twee belangrijkste rijstfabrieken van Mars Food in de wereld.