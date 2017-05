Door de boskaart die Vlaams minister Schauvliege deze week presenteerde, dreigen niet alleen bouwgronden te verdwijnen, maar ook kostbare industriegrond. Dat zegt VOKA Kempen. Verschillende stukjes bos die nu eigenlijk zonevreemd in industriegebied liggen, worden in het nieuwe plan als waardevol beschouwd. Daardoor zouden ze door bedrijven niet meer mogen gebruikt worden. VOKA Kempen vreest dat ondernemingen hierdoor veel waardeverlies zullen lijden. In de provincie Antwerpen gaat het over 95 hectare industriegrond.