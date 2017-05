Het bedrijf Mars Food Olen, beter bekend als de Uncle Ben's fabriek gaat over de komende 8 jaar investeren voor 34 miljoen euro. Daarmee bevestigt het bedrijf zijn vertrouwen in de regio. Ze gaan inzetten op nieuwe producten en verpakkingswijzen. De fabriek viert dit jaar zijn 40ste verjaardag. Vanuit Olen werden de voorbije 4 decennia 35 verschillende landen beleverd. Elk jaar brengen ze ongeveer 800 miljoen rijstmaaltijden op tafel. De komende acht jaar investeert Mars Food Olen flink wat in onderzoek en ontwikkeling. Daarmee wordt de lokale tewerkstelling voor de komende jaren verzekerd. In Olen werken 150 mensen, nieuwe jobs zouden de investeringen voorlopig niet opleveren. Het bedrijf onderzoekt samen met VITO uit Mol ook of het mogelijk is om geothermische energie te gebruiken. Dat onderzoek zit nog in een beginfase, maar mogelijk volgen op termijn dus meer investeringen in duurzame, geothermische energie, zoals warmtepompen.