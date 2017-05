De gemeenteraad in Laakdal gaat akkoord met de opheffing van het Autonoom gemeentebedrijf ' Gmeentelijke Ontwikkelingsmaatschappij Laakdal'. De raad van bestuur van deze AGB gaf eerder deze maand al een positief advies over diens opheffing. Nu kan het bestuur na goedkeuring van het gemeentebestuur starten met de effectieve ontbinding. Volgens de voorzitter van de gemeenteraad Felix Vanbel volgt de beslissing na het strenge oordeel van de Rulingsdienst over de belastingconstructie van het AGB. Omdat de commissie de nieuwe bibliotheek niet wil erkennen als cultuurinstelling, wordt het zeer moeilijk om de btw hiervan te recupereren. Tot een paar maanden terug mochten autonome gemeentebedrijven de BTW die zij betaalden voor het bouwen en uitbaten van cultuurinstellingen, sporthal en dergelijke terugvorderen van de overheid. Een AGB kon een grote investering zoals de nieuwe bibliotheek van Laakdal een pak goedkoper maken. De fiscus schroefde sinds kort deze voordelen meer en meer terug. De belastinginspectie voert de controle op AGB’s steeds meer op om de gerecupereerde btw terug te vorderen, vaak met een boete als toemaat. Volgens schepen van financiën Jurgen Mensch worden de AGB structuren minder houdbaar voor de gemeenten. Want er zijn onvermijdelijke kosten aan zo'n structuur verbonden. Na grondig beraad blijkt een AGB niet langer financieel voordelig voor Laakdal. De AGB 'Gemeentelijke Ontwikkelingsmaatschappij Laakdal' bestaat net geen twee jaar.