Twee auto's zijn op elkaar gebotst op de Geelsebaan in Laakdal. Eén van de auto's ging in een bocht over de middenlijn en raakte de andere wagen. In één van de voertuigen zat een grootmoeder met dochter en haar 10 dagen oude baby. De grootmoeder zat gekneld en werd door de brandweer bevrijd. Ze werd naar het ziekenhuis overgebracht. Ook haar dochter en de baby werd preventief overgebracht naar het ziekenhuis.