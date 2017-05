In het centrum van Mol gaat het niet echt vooruit met de werken aan de losliggende kasseien aan het Santo Tomasplein. De werken liggen zelfs al meer dan een week stil. Het gemeentebestuur van Mol stelt vast dat de aannemer de afgesproken timing en fasering van de herstellingswerken niet respecteert. Ze gaan met hem in gesprek  over de technische oorzaken van de vertraging en de mogelijke oplossingen worden besproken. Er moet een nieuwe timing en fasering uitgewerkt worden door de opgelopen vertraging. Vooraleer een volgende fase mag aanvatten, moet eerst de bestaande werfzone op het Santo Tomasplein volledig worden afgewerkt. De gevolgen van deze vertraging voor de terugkeer van de dinsdagmarkt in Mol naar de vaste locatie in de Corbiestraat en het Rondplein zijn op dit moment onduidelijk.