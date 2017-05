In Kasterlee woedde zondagochtend een hevige stalbrand. Een blikseminslag was de oorzaak van de brand. Niemand raakte gewond. De vroegere varkensstal werd nu gebruikt voor de opslag van brandhout, waardoor het vuur in combinatie met het droge weer aanwakkerde. De brandweer zette de grote middelen in met heel wat tankwagens met water. Er werd ook een beperkte asbestprocedure in gang gezet omwille van de golfplaten op het dak van de stal, mogelijk is er asbest vrijgekomen.