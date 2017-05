Nog tot volgende zondag is het ' de Week van de bij'. In Olen kan je een gratis pakketje zaden afhalen om je tuin om te toveren tot een bijenrestaurant. Olen ondertekende het charter van bijvriendelijke gemeente en voerde al verschillende acties uit. Eén van de belangrijkste is de keuze van bijvriendelijke planten in openbare perkjes en plantsoenen. Nu kun je tijdens de Week van de bij een gratis pakketje zaden afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis en sociaal huis of aan de balie van het boekelhuis in Olen.