Gelenaar Jeroen Peeters legt op woensdag 7 juni de eed af als nieuwe gemeentesecretaris in Olen tijdens de gemeenteraad. Hij volgt Patrick De Fré op. De nieuwe gemeentesecretaris startte al op 15 mei en werkt nog tot de zomer samen met De Fré om volledig op de hoogte te zijn van alle dossiers. Tot voor kort was Jeroen manager welzijn bij stad en ocmw Turnhout. Hij is dan ook vertrouwd met het werken in een lokaal bestuur. Als secretaris staat Jeroen Peeters aan het hoofd van de administratie van het gemeentebestuur van Olen.