De lokale politie in Kasterlee zoekt naar twee verdachten die op 19 mei een inbraak pleegden in een woning aan de Olmenlaan in Kasterlee. Op de beelden van de bewakingscamera's is te zien hoe de twee verschillende spullen uit de woning halen. De inbrekers zijn niet duidelijk herkenbaar op de bewakingsbeelden, maar misschien heeft iemand toch informatie. Wie de mannen op de foto's herkent, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politiezone Turnhout op het gratis nummer 0800/25.101.