Maar liefst 70 % van de deelnemers van ‘Laakdal stopt met roken’ zijn ook effectief gestopt met roken dankzij deze gemeentelijke actie. Op de Werelddag zonder Tabak werden de deelnemers gehuldigd tijdens een receptie. Begin dit jaar startte de gemeente dit project om inwoners te motiveren en te helpen met het stoppen met roken. Omdat een goede voorbereiding en begeleiding de kans vergroot om succesvol te stoppen, deed de gemeente beroep op een tabakologe die de deelnemers tijdens 8 sessies begeleidde. Samen konden zij 35 rokers motiveren om de sprong te wagen.

70 % van hen haalde met succes de eindstreep. Schepen van gezondheid Jurgen Mensch is tevreden met de resultaten. "Elke roker die we hebben kunnen overtuigen om te stoppen, is gewonnen. Er sterven nog veel te veel mensen aan de gevolgen van het roken.", aldus Mensch