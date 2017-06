Supermarkt Lidl trakteerde de leerlingen van de gemeentelijke Basisschool van Eindhout letterlijk en figuurlijk op een reuzegezond ontbijt. De klas van meester Stein won dit gezond ontbijt voor hun school door het insturen van een filmpje rond gezonde voeding. De school toverde dankzij het mooie weer het gezond ontbijt om tot een gigantische picknick op het grasveld achter de kleuterschool. De wedstrijd kadert in de sensibiliseringsactie van Lidl rond gezond ontbijten en snacken. Dat meer bewustzijn rond gezond ontbijten en snacken hard nodig is, blijkt uit onderzoek in opdracht van Lidl. Zo slaat één op vijf Belgische kinderen het ontbijt ’s ochtends regelmatig over en ‘vervangt’ het door een vaak ongezond tussendoortje in de voormiddag. Vier op tien mama’s en papa’s geven ook toe dat ze eigenlijk géén goed voorbeeld stellen voor hun kroost op gebied van gezond ontbijten. Eén op vijf ouders vindt het zelfs ronduit stresserend om hun kind ’s ochtends te laten ontbijten.