In mei zijn 38 vennootschappen en eenmanszaken failliet verklaard in het arrondissement Turnhout. Dat zijn er 19 minder dan in mei vorig jaar. Procentueel is dat een daling van 33. Voor de eerste 5 maanden van dit jaar zitten we nog altijd een stuk boven het cijfer van vorig jaar. Tussen begin januari en eind mei sprak de handelsrechtbank in Turnhout 195 faillissementen uit tegenover 166 in dezelfde periode vorig jaar, nog altijd een stijging van 17,5%. De cijfers zijn afkomstig van Graydon Belgium.