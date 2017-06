Het provinciaal domein Prinsenpark aan de grens met Ten Aard sluit dinsdag om 14u voor het publiek. Met lokale windstoten van 90 tot 100 km per uur is het niet veilig in een bosgebied. De warme dagen van de voorbije weken worden even weggewaaid en -gespoeld. Het wordt zelfs wat stormachtig en een onweer trekt in de namiddag over onze provincie. Het Zilvermeer in Mol raadt kampeerders aan om binnen te blijven en adviseert recreanten om hun bezoek een halve dag uit te stellen.