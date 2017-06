Meer dan 1.200 mensen vroegen in een enquête een bus van Meerhout naar Mol. Die bus komt er niet, lieten De Lijn en de Vlaamse overheid weten. De bevolking van Meerhout reageert zwaar ontgoocheld, de Werkgroep Alleman Mobiel zoekt een alternatief.

Meerhout is sinds jaar en dag zowel op Mol als op Geel gericht. De werkgroep Alleman Mobiel en de gemeente Meerhout organiseerden samen met Vormingplus Kempen en reizigersvereniging TreinTramBus een enquête. Maar liefst 1 240 mensen beantwoordden de enquête. De resultaten bevestigen het vermoeden: Meerhoutenaren gaan naar Mol om te shoppen, om naar de markt of het ziekenhuis te gaan, en voor recreatie.

Met de resultaten in de hand trokken de actievoerders en het gemeentebestuur naar De Lijn om meer bussen te vragen. Ondanks de massale nood wezen De Lijn en de Vlaamse overheid de vraag van de hand. “Er is geen geld en het is aan de gemeente om initiatief te nemen”, luidt de reactie. De gemeentelijke beleidsmakers benadrukken dat openbaar vervoer de taak is en blijft van de Vlaamse overheid. De Lijn werkt nog te veel binnen de grenzen van de provincies. Gemeenten zoals Meerhout die op de grens liggen, worden daardoor te vaak benadeeld.

De bevolking is zwaar ontgoocheld over het resultaat. "En dit is te begrijpen.”, zeggen Ria Daems en Ann Hermans van de werkgroep Alleman Mobiel. “We stoten hier op een groot mobiliteitsprobleem. Onverstaanbaar dat hiervoor vanuit de hogere overheid geen oplossingen aangereikt worden." Maar de werkgroep Alleman Mobiel en de gemeente laten dit dossier niet los: "We blijven bij de Vlaamse overheid en De Lijn ijveren voor een volwaardige verbinding tussen Mol en Meerhout . Ondertussen zoekt de werkgroep naar alternatieven zodat de Meerhoutenaren niet helemaal in de kou blijven staan. En we hopen dit samen te kunnen doen met verschillende partners."