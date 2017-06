Alle 590 vakantiehuisjes in Sunparks Mol worden ingenomen door festivalgangers van Graspop Metal Meeting tijdens het festival. Het park gaat helemaal mee in de metalsfeer met aangepaste muziek en decoratie in de centrale gebouwen. Tussen Sunparks en het festivalterrein rijden pendelbussen zodat iedereen vlot ter plaatse geraakt. Het is het tweede jaar op rij dat het park en het festival een samenwerking aangaan.