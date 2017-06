Olens N-VA gemeenteraadslid Dag Pas zei tijdens de gemeenteraad dat de tractorsluis in de Roerdompstraat voor meer onveiligheid zou zorgen. De versperring in deze straat moet doorgaand verkeer weren. De platen en blokken staan er nog maar een paar maanden.

Volgens Pas rijdt al het verkeer dat vroeger passeerde aan de Roerdompstraat nu via de Heibloem. In die laatste straat staan veel meer huizen dan de twee boerderijen in de Roerdompstraat en de verkeerssituatie is er gevaarlijke geworden, vooral met spelende kinderen.

Het N-VA oppositieraadslid stelde voor om de tractorsluis weg te halen. Schepen van verkeer Marc T'syen kon met cijfers van de lokale politie net het tegenovergestelde bewijzen. Momenteel passeert er minder verkeer in de Heibloem dan vroeger. Maar hij bevestigt wel dat er te vaak snel wordt gereden en T'Syen wil zich engageren om met de buurtbewoners in overleg te gaan.