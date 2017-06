De gemeente Olen krijgt terug een groene partij. Elke Tweepenninckx is de initiatiefneemster. Het belangrijkste punt is burgerparticipatie, omdat Olen daar volgens Groen te kort schiet. Dat was zo bv. in het dossier van de windmolens in de gemeente. Olen is voorstander en dat resulteerde in heel wat windturbines, maar de burger is daar te weinig betrokken volgens Groen. De partij komt volgend jaar alleen op bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ooit was Agalev goed voor 17% in Olen. Maar de groene partij deemsterde later weg.