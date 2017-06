Een auto reed maandagavond rond 18u. op een woning in de Langstraat in Tongerlo. In de auto zaten twee personen. De bestuurder werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, nadat hij werd bevrijd door de brandweer. Hij zat gekneld in zijn wagen. De passagier kon op eigen kracht uit de auto kruipen. Hij werd ook naar het ziekenhuis gebracht. De auto liet een grote ravage na, maar de schade aan de woning viel mee. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Volgens buurtbewoners gebeuren er in de Langstraat wel meer ongevallen. De oorzaak is overdreven snelheid, omdat je maar 70 km/u mag rijden en bestuurders houden zich niet aan deze maximumsnelheid.