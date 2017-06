Een Olenaar van 47 moet zich voor de correctionele rechtbank in Turnhout verantwoorden voor smaad en bedreigingen aan de politie. De man zocht in december 2015 telefonisch contact met een inspecteur van politie Neteland. Tijdens het telefoontje begon de beklaagde de agent te bedreigen. Na het telefoongesprek zocht hij de agent ook op in de wijkpost van Olen om hem daar opnieuw aan te pakken en te bedreigen, zowel in functie als in de privésfeer. Omdat de beklaagde eerder al gelijkaardige feiten gepleegd heeft, vordert de openbare aanklager een celstraf van 8 maanden en een boete.