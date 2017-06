Een winst van 401.000 euro boekte het industriële en chemische reinigingsbedrijf Smet Jet uit Oevel vorig jaar. Het bedrijf sloot het boekjaar 2016 af met een omzet van iets meer dan 15,5 miljoen euro. Smet Jet groeit en is dan ook op zoek naar zo'n 20 nieuwe werknemers, zoals operatoren met rijbewijs C en mecaniciens. Slechts 4 à 5 van die vacatures zijn al ingevuld. In totaal werken zo'n 200 mensen verspreid over 5 locaties. De hoofdzetel is gevestigd in Oevel. Volgens directeur Filip Herremans is voor dit jaar het omzetdoel in het eerste kwartaal al ruimschoots overtroffen