Aan camping Floreal in Lichtaart verstopte een hondenhater gehaktballen met slakkenvergif aan de hondenweide. Eén van de honden die ervan gegeten had, moest voor verzorging naar de dierenarts. Op zes plaatsen werden in het 2 hectare grote domein de vergiftigde vleesballetjes gevonden. Mogelijk liggen er nog meer. Hondeneigenaars moeten extra alert zijn. De politie onderzoekt de zaak.