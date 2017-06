De Vlaamse minister voor mobiliteit Ben Weyts excuseert zich per brief voor het gebrek aan overleg dat had moeten plaatsvinden vóór de invoering van het nieuwe snelheidsregime op de Zuiderring (N71). Dat meldt het gemeentebestuur van Mol. De minister spreekt van een ‘administratieve vergissing’ bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Zijn administratie krijgt alsnog de opdracht om met het gemeentebestuur te overleggen.

Tijdens dit overleg zal het gemeentebestuur pleiten voor een terugkeer naar de oude situatie op de Zuiderring, met name overal 90 kilometer per uur met uitzondering van de Simonsebrug.

De minister geeft toe dat het Agentschap Wegen en Verkeer als wegbeheerder een ‘administratieve vergissing’ heeft gemaakt bij de gefragmenteerde snelheidsverlaging naar 70 kilometer per uur. Zo was het voorzien dat dergelijke aanpassingen bij ministerieel besluit vooraf ter advies zouden worden voorgelegd aan de betrokken gemeentebesturen. Dat is voor de snelheidsaanpassingen op de Zuiderring (N71) niet gebeurd.

Begin februari verlaagde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ter hoogte van de kruispunten de maximumsnelheid op de Zuiderring naar 70 kilometer per uur. Sindsdien geldt op deze weg een afwisselende maximumsnelheid van telkens korte stukken 90 en 70 kilometer per uur. Deze beslissing werd autonoom door AWV als wegbeheerder genomen, zonder raadpleging van het gemeentebestuur.

De minister heeft nu beloofd dat het overleg alsnog zal plaatsvinden om ‘te streven naar een consensus over het gepaste snelheidsregime en dito snelheidsverlagingen’. Het gemeentebestuur dringt alvast aan op een zeer spoedig overleg. Tijdens dit overleg wil het aantonen dat de snelheidsverlagingen de verkeersveiligheid verminderen én dat het voortdurend wisselen van maximumsnelheden de vlotte doorstroming op deze belangrijke verkeersas verstoort. Sinds het invoeren van het nieuwe snelheidsregime ontvangt het gemeentebestuur aanhoudend negatieve reacties van automobilisten die terecht wijzen op de extra gevaren. Het risico op kop-staartaanrijdingen in de aanloop naar de kruispunten is verhoogd.