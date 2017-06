Het leegstaande gebouw ter hoogte van het rond punt in Groot-Vorst wordt afgebroken. Bij de gemeentelijke dienst is nu een bouwaanvraag in behandeling voor het slopen van dit gebouw. De koper wil een medisch centrum in de plaats bouwen. Dat zegt schepen van Ruimtelijke ordening Frank Sels. Hij is blij dat er schot in de zaak komt. Het gemeentebestuur klaagde de afgelopen jaren de leegstand van deze handelszaak aan.