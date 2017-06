De raadkamer van Turnhout bevestigde de aanhouding van een jongeman van 23 uit Kasterlee. Hij werd op 20 juni gearresteerd in Kasterlee op verdenking van drugshandel en wapenbezit. Hij zou tussen oktober 2016 en april 2017 in cannabis gehandeld hebben en was bij zijn arrestatie in het bezit van een verboden wapen.