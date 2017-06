Vanaf 26 juni tot eind november wordt de gewestweg Poederleesteenweg in Lichtaart afgesloten voor de aanleg van een veilige schoolomgeving voor kleuterschool 't Bosvriendje. Dit gaat samen met de herinrichting van het kruispunt Kapelhof en de aanleg van een ventweg ter hoogte van het woonzorgcentrum De Witte Bergen. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Herentals en Lille. Fietsers en bussen kunnen een kortere omleiding volgen via de Lievevrouwenstraat en Hoebenschot. Ook voor de bezoekers van WZC De Witte Bergen geldt een kortere omleiding.

Vanaf 26 juni tot 30 juni worden alle verhardingen opgebroken, met uitzondering van het asfalt. Ook worden bomen gerooid aan de zijde van de school en afsluitingen die over de nieuwe rooilijn staan, afgebroken. Aansluitend kunnen dan de werken aan de nutsleidingen worden uitgevoerd.

Vanaf 3 juli tot half augustus voeren de verschillende nutsbedrijven werken uit. Vanaf half augustus tot eind november legt de aannemer de nieuwe weg aan. De nieuwe ventweg komt parallel met de Poederleesteenweg en wordt voorzien van een zone 'kiss en ride'. Kinderen kunnen dan veilig afgezet worden aan de schoolpoort. Volgend jaar worden ook de fietspaden langs de Poederleesteenweg heraangelegd.