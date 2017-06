Voortaan kan je in Kasterlee ook kleine restafvalzakken van 30 liter gebruiken in de plaats van 60 liter. Deze zakken zijn te koop aan het onthaal van het gemeentehuis en in het Sociaal Huis in Kasterlee. Een rol van twintig zakken kost 20 euro. Een afvalzak of container zet je pas vanaf 18u. de dag voor de ophaling buiten.