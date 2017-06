Zestig kinderen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar schreven zich in Meerhout in voor Roefel 2017. De Roefeldag wordt gehouden op woensdag 5 juli. De Roefelaars konden kiezen uit veertien pakketten verspreid over vierentwintig verschillende locaties in Meerhout. Eénentwintig vrijwilligers begeleiden de kinderen.

Met Roefel krijgen de kinderen de kans om actief deel te nemen aan de volwassen wereld. Die dag kunnen ze een kijkje nemen achter de schermen van handelszaken, bedrijven, verenigingen of organisaties. Roefel is meer dan een opendeurdag, kinderen kunnen zelf actief deelnemen. De dag wordt afgesloten met een gratis ijsje en drankje. JH De Faar zorgt voor een streepje muziek.