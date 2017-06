Pro Laakdal trekt naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Volgens lijsttrekker Frank Sels een nieuwe, onafhankelijke politieke beweging die er voor alle Laakdallers wil zijn. Het idee leefde al langer om dit project op te starten. Er zit heel wat bestuurservaring in de nieuwe politieke beweging, dat vooral uit socialistische politici bestaat, die momenteel mee aan het roer staan in het Laakdalse gemeentebestuur en enkele nieuwe gezichten. De traditionele partij Sp.a gaat niet meer terug te vinden zijn volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen in Laakdal. De huidige kartelpartner Groen trekt zelfstandig naar de verkiezingen.