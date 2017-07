Voortaan zijn in het Olense Boekelhuis de loketten van Mens en ruimte gesloten op maandagnamiddag. Volgens de Olense communicatiedienst is het niet duidelijk tot wanneer deze tijdelijke maatregel geldt. De dienst staat voor een grote uitdaging. Want de vergunningsaanvragen doorlopen voortaan een digitaal parcours. Daarnaast vervangt de omgevingsvergunning, de stedenbouwkundige en milieuvergunning. Dit vraagt heel wat voorbereidingen. Wilt men verzekeren dat dossiers binnen de opgelegde termijnen kunnen voorbereid worden, sluit de dienst Mens en ruimte tijdelijk de loketten op maandagnamiddag. Op momenten dat de loketten gesloten zijn, is de dienst beperkt telefonisch bereikbaar. De loketten zijn wel op maandagavond open van 17u30 tot 20u.