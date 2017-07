De pastorie in St-Jozef Olen krijgt een nieuwe invulling. Het gemeentebestuur stond op het punt om het pand te verkopen, omdat ze al een hele tijd leeg staat. Maar de Vlaamse overheid besliste om meer speelruimte te geven aan proefprojecten voor gemeenschappelijk wonen. Daardoor ontstond bij de huisvestingsmaatschappij De Heibloem de interesse voor de pastorie en kon ze het Olense gemeentebestuur overtuigen om het pand niet te verkopen. Aangezien het kerkhof in de onmiddellijke omgeving van de pastorie ligt, moet de onbebouwde ruimte publiek toegankelijk blijven en zo komt het pand niet voor elk project in aanmerking.

Het ontwerpbureau dat voor het hele gemeentelijk patrimonium een toekomstvisie uittekende, deed in in deze studie de suggestie om in het pand een samenhuisproject te realiseren. Dit is een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij naast een kleinere private woning, bewoners binnen- en buitenruimten met elkaar delen. Het is een mogelijkheid om de buitenruimte rond de pastorie toegankelijk te houden. Huisvestingsmaatschappij De Heibloem onderzoekt nu op welke manier het project vorm kan krijgen