Tientallen handtassen werden gestolen als wraak op de maatschappij, nadat zijn zieke vrouw na 38 jaar werd ontslagen op haar werk. Dat was de uitleg van een Mollenaar om in te breken in auto's. Zijn echtgenote staat mee terecht voor heling. Haar uitleg was dat zij dacht dat hij de handtassen kocht op rommelmarkten. Na bijna een jaar ontdekte ze dat de handtassen gestolen waren. Haar enige fout was dat ze toen niet naar de politie is gestapt. Maar het is niet eenvoudig om je echtgenoot aan te geven, volgens haar advocaat. Meer dan één jaar werden in de regio Mol en Geel in totaal 55 auto inbraken gepleegd. Minstens 37 werden gepleegd door de Mollenaar. Hij riskeert daarvoor een celstraf van 20 maanden. Zijn dossier werd opgestart nadat de man op heterdaad werd betrapt tijdens een auto inbraak in Geel en de man had een opvallend excuus bij zijn arrestatie. Want hij deed het als waarschuwing voor de eigenaar, omdat zijn autoraampje een beetje openstond, volgens de openbare aanklaagster. Na een huiszoeking bij de man thuis trof de politie tientallen handtassen en accessoires aan zoals zonnebrillen. De rechter beslist op 12 juli.