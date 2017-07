Door opleidingen te geven en ook publiek toegankelijke AED-toestellen te plaatsen, voldoet Meerhout aan de voorwaarden om het Hartveilig-label te ontvangen. Schepen van Welzijn en OCMW-voorzitster Nele Geudens moocht het label in ontvangst nemen. De gemeente en het Rode kruis Geel sloegen de handen in elkaar en organiseerden opleidingen voor het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator, een toestel dat de overlevingskansen vergroot bij een persoon die door een hartfalen getroffen wordt.

Ruim tien procent van de Meerhoutse personeelsleden volgde de drie uur durende training om te leren reanimeren en defibrilleren. Ook een aantal inwoners schreef zich in voor de training. Meerhout investeerde daarnaast ook in de aankoop van twee AED-toestellen. Eén bevindt zich in gemeentelijke sporthal Den Aks in de Bevrijdingslaan en binnenkort wordt een tweede exemplaar geplaatst in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool De Duizendpoot in de Schoolstraat. In woonzorgcentrum De Berk bevindt zich ook nog een defibrillator die enkel kan bediend worden door professionals.