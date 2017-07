Er komen nieuwe verhoogde bushaltes ter hoogte van de Oude Geelsebaan in Laakdal. De werken worden uitgevoerd door het Agentschap wegen en verkeer tussen 1 en 22 augustus. Ze nemen in totaal 5 werkdagen in beslag.

Het gemotoriseerd verkeer heeft via verkeerslichten beurtelings doorgang en het fietspad blijft toegankelijk. De nieuwe verhoogde bushaltes zijn aangepast voor ondermeer rolstoelgebruikers en mensen met een beperking.