Enkele weken geleden namen bewoners van de Rozenwijk in Tielen contact op met het gemeentebestuur van Kasterlee. Ze zijn boos omdat het afval en de puinhopen nog altijd niet zijn opgeruimd. De aannemer die de infrastructuurwerken aan de Rozenwijk van woonmaatschappij De Ark uitvoert, kreeg van het gemeentebestuur 14 dagen de tijd om het afval en puin op te ruimen. Vrijdag was dit nog altijd niet gebeurd en burgemeester Ward Kennes besprak de zaak met de politie en had de vraag of de politie kan optreden tegen de aannemer. Tegelijk nam de burgemeester contact op met De Ark. Volgens De Ark is de coördinatie zeer lastig omdat er 4 aannemers tegelijk aan het werk zijn, samen met de nutsmaatschappijen. De aannemer gaat nog niet in bouwverlof en werkt nog een week verder. Volgende week worden paden aangelegd om het gebied toegankelijker te maken voor de bewoners. Tegen eind van volgende week wordt de werfzone proper gemaakt. De nog resterende gevaarlijke plekken worden met HERAS hekken afgeschermd voor spelende kinderen.