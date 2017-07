Onbekenden hebben zondagnamiddag de grote strandstoel aan de Kanaalplas in Mol beschadigd. Een voorbijganger merkte dit op. De zitzeil van de stoel is gescheurd en op sommige plaatsen zelf stukgesneden met een mes. De stoel is te herstellen, maar betekent wel extra werk voor het gemeentepersoneel. Mol plaatste onlangs de stoel aan de Kanaalplas om het toerisme in de gemeente te promoten.