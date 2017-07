Een man van 35 uit Laakdal werd vrijgelaten onder strikte voorwaarden door de raadkamer in Turnhout. Hij wordt verdacht van de aanranding en verkrachting van een meisje van 14. De feiten zouden dateren van in mei van dit jaar. Het was de moeder van het slachtoffer dat klacht indiende bij de politie. De verdachte werd eind vorige week opgepakt. Hij bekende dat hij seksuele betrekkingen met de minderjarige had gehad, maar beweerde dat het meisje zelf had ingestemd met de feiten. Het parket gaat niet in beroep tegen zijn vrijlating.