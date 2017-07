Op de laatste gemeenteraad van Laakdal is het beheersplan voor de pastorij te Klein-Vorst en het aangrenzend schooltje goedgekeurd. Het plan omvat alle werken, maatregelen en handelingen die de bijzondere waarde van de site beschermen of verbeteren. Dit is noodzakelijk om aanspraak te maken op een erfgoedpremie van 80%.

In 2002 werd de voormalige pastorij met bijgebouwen beschermd omwille van de historische waarde. Sinds 2006 is het pand onbewoond, waardoor het momenteel in een vrij bouwvallige toestand verkeert. Een restauratie en herbestemming dringen zich bijgevolg op om het behoud van de pastorie te kunnen garanderen.

Bij de restauratie wordt het gebouw in de mate van het mogelijke terug in oorspronkelijke toestand hersteld. Voor de gevel baseert men zich bijvoorbeeld op authentieke beelden met plinten in natuursteen en buitenmuren in rode baksteen met diverse accenten in natuursteen. Ook het schrijnwerk wordt aangepast naar het oorspronkelijk model met aangepaste beglazing. Tot slot houdt men tevens bij de nieuwe invulling van het interieur rekening met de bijzondere monumentwaarde.

Burgemeester Tine Gielis: “Het Laakdals gemeentebestuur wil de pastorij op de gelijkvloerse verdieping herbestemmen als CADO (collectieve autonome dagopvang voor ouderen). Dit is een voorziening die zorgbehoevende personen overdag opvangt. Op de eerste verdieping worden twee verhuurappartementen voorzien. Het schooltje zal ingericht worden als herinnering aan de onderwijzerswoning en het aangrenzend klaslokaal.”

Gerda Broeckx, schepen van cultuur en toerisme: “Naast de restauratie van het gebouw wordt ook de omgeving verfraaid. Hiertoe werd er binnen de Merode een landschapsinrichtingsproject goedgekeurd waardoor dit grotendeels zal worden gesubsidieerd.”

Als volgende stap wordt het beheersplan ter goedkeuring voorgelegd aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Daarna is het mogelijk de werken gefaseerd uit voeren, gespreid in ruimte en tijd, met een maximale looptijd van 20 jaar.