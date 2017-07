De gemeente Meerhout, TreinTramBus en Alleman Mobiel zijn voorstander van een rechtstreekse busverbinding tussen Meerhout en Mol, maar De Lijn reageert afwijzend. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaamse mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld).

“Uit een uitgebreide enquête bij 1.200 reizigers blijkt dat er wel degelijk vraag naar is, maar De Lijn heeft besloten om niet aan deze vraag te voldoen. Dat is perfect mogelijk binnen het huidige systeem van basismobiliteit. Voor de reizigers tussen Mol en Meerhout brengt de toekomst wel beterschap wanneer de steden en gemeenten zelf het openbaar vervoer vorm kunnen geven binnen basismobiliteit”, klinkt Keulen optimistisch voor de reiziger.

De Lijn heeft de enquêteresultaten bekeken en hoewel men deze waardevol vindt, volstaat dit niet om een investeringen in een rechtstreekse busverbinding te rechtvaardigen. Uit de vervoersstromen van het Vlaamse Verkeerscentrum blijkt ook dat dat de verbinding Mol-Meerhout aanzienlijk minder sterk dient te worden ingeschat dan de gemeente zelf aangeeft. Geel en Mol hebben een gelijkwaardige aantrekking op Meerhout. Een rechtstreekse busverbinding levert bijgevolg geen extra reizigers op volgens De Lijn.

“Wanneer de gemeente Meerhout toch een busverbinding wil voorzien, kan men dit momenteel via het systeem van de derde betaler realiseren. Op korte termijn, binnen basisbereikbaarheid, kan de vervoerregio hierin zelf autonome beslissingen nemen omtrent het vervoer op maat, maar binnen het huidige kader is dit nog niet mogelijk en beslist De Lijn in deze”, besluit Marino Keulen.