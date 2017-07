Vlaanderen geeft een premie van 315.733 euro voor de restauratie van de Kerk St-Lambertus in Eindhout. Het dak van de parochiekerk is aan herstelling toe. De kerk staat al 31 jaar op de lijst van beschermde monumenten. De laatgotische kruiskerk werd gebouwd in de 15de en 16de eeuw. In de 19de en de 20ste eeuw werden al grondige verbouwings- en vergrotingswerken uitgevoerd. De torenspits, die in 1683 afbrandde, werd tussen 1908 en 1911 hersteld. Door de verbreding in de 19de eeuw en de aanpassing van het vieringkruis werd een vervorming van de gewelven veroorzaakt. Dankzij de premie wordt de stabiliteit van het kruis aangepakt en wordt het dak grondig gerestaureerd.