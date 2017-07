Via het project 'Hart voor mijn buur' wil het gemeentebestuur van Olen de sociale contacten in de gemeente bevorderen, ondermeer via het digitale platform hoplr. Drie buurten zijn ondertussen van start gegaan met het digitale platform. Daarnaast zijn er nog een aantal buurten aan het opstarten. Iemand moet jou buurt in hoplr aanmaken. Dan pas krijgen alle bewoners in deze buurt een brief met info en een code om zich aan te melden. Enkel als je in die buurt woont, krijg je toegang tot het platform. Regelmatig verschijnen er op hoplr berichten over thema's die de buurtbewoners aanbelangen.