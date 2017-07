De leegstaande gebouwen van de vroegere middenschool van Sint-Lambertus in Veerle krijgen binnenkort een nieuwe invulling. Het centrum voor volwasssenenonderwijs HIK uit Geel wil er het dagonderwijs voor volwassenen uitbreiden. CVO HIK biedt nu in een vijftal studiegebieden dagonderwijs. In de leegstaande school in Veerle vindt HIK de uitgelezen plek om het aantal dagopleidingen gevoelig uit te breiden in zowel het tweedekansonderwijs als voor kansengroepen zoals werkzoekenden, kansarmen of vluchtelingen. Het doel is om in Veerle opleidingen te organiseren in de studiegebieden mechanica-elektriciteit, fietshersteller, koeling en warmte, lichaamsverzorging en horeca. De drie laatstgenoemde werden nu enkel in avondonderwijs aangeboden en de meeste van deze opleidingen zijn knelpuntberoepen, waarvoor de arbeidsmarkt heel wat openstaande vacatures heeft.